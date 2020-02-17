Литва окончательно проиграла "Газпрому" спор на 1,4 млрд евро

Литва окончательно проиграла спор с российским государственным монополистом "Газпромом" о компенсации 1,4 млрд евро за слишком дорогие поставки газа в 2004-2012 годах. Об этом сообщает DELFI со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.

По данным министерства, Верховный суд Швеции в декабре 2019 года отклонил просьбу Литвы пересмотреть неблагоприятное для нее решение Апелляционного суда Швеции - последний не изменил принятое в 2016 году решение Стокгольмского арбитража.

Процесс в Стокгольмском арбитраже проходил в 2012-2016 годах. В июне 2016 года арбитраж объявил, что не усматривает вины российской компании, однако признал, что, поставляя газ Литве и осуществляя управление акциями компании Lietuvos dujos, "Газпром" спровоцировал конфликт интересов. Таким образом, Литве не удалось вернуть себе переплату за газ в размере примерно 1,4 млрд евро, которая образовалась за газ, поставленный Литве "Газпромом" в период 2004-2012 годов. Литва обжаловала решение арбитража в Апелляционном суда Швеции. После отказа последнего в июле прошлого года изменить его Литва подала жалобу в Верховный суд Швеции.

В соответствии с условиями проведенной в 2004 году приватизации литовской газотранспортной компании Lietuvos Dujos, "Газпром" обязался поставлять газ в Литву "по справедливым ценам", рассчитываемым в соответствии с формулой, указанной в соглашении, заключенном между Lietuvos Dujos и "Газпромом". Однако с 2004 года цены на поставляемый в Литву газ заметно выросли.

Напомним, "Газпром" в конце декабря 2019 года выплатил "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. В то же время "Нафтогаз" отказался от исков к "Газпрому".