UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Литва оголосила про передачу Україні снарядів до артилерії

Фото: Україна отримає боєприпаси від Литви (facebook.com CinCAFU)
Автор: РБК-Україна

Литва прийняла рішення надати боєприпаси для української артилерії, які незабаром будуть в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис Міністерства оборони Литви в Twitter.

Сьогодні, 4 грудня Міністерство оборони Литви повідомили в себе на сторінці, що країна відправляє 155-мм боєприпаси для української артилерії.

"Ми щодня працюємо, щоб окупанти тікали", - додали в міністерстві.

Також в литовському міністерстві додали фото завантаження боєприпасів, для відправки.

Нагадаємо, Литва передала Україні ще дві відремонтовані самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

Раніше ми писали, що в Україну з Литви відправили першу партію генераторів та дизельних обігрівачів, які закупили мешканці цієї країни та представники бізнесу в рамках ініціативи "Зігрій Україну".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литвадопомога арміїВійськова допомогаВійна Росії проти України