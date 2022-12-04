Литва оголосила про передачу Україні снарядів до артилерії

Сьогодні, 4 грудня Міністерство оборони Литви повідомили в себе на сторінці, що країна відправляє 155-мм боєприпаси для української артилерії.

"Ми щодня працюємо, щоб окупанти тікали", - додали в міністерстві.

Також в литовському міністерстві додали фото завантаження боєприпасів, для відправки.