Литва объявила о передаче Украине снарядов к артиллерии

Литва приняла решение предоставить боеприпасы для украинской артиллерии, которые в скором времени будут в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Литвы в Twitter.
Сегодня, 4 декабря, Министерство обороны Литвы сообщили у себя на странице, что страна отправляет 155-мм боеприпасы для украинской артиллерии.
"Мы каждый день работаем, чтобы оккупанты убегали", - добавили в министерстве.
Также в литовском министерстве добавили фото погрузки боеприпасов, для отправки.
Напомним, Литва передала Украине еще две отремонтированные самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.
Ранее мы писали, что в Украину из Литвы отправили первую партию генераторов и дизельных обогревателей, закупленных жителями этой страны и представителями бизнеса в рамках инициативы "Согрей Украину".
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