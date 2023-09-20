Литва оголосила про новий пакет допомоги Україні: що туди увійшло

Крім цього, анонсував новий пакет військової допомоги Україні. Туди увійдуть системи дистанційного підриву, морські радари та боєприпаси

Зустріч у форматі "Рамштайн"

19 вересня відбулась чергова зустріч союзників України у форматі "Рамштайн". Вона стала п'ятнадцятою загалом і першою для нопризначеного міністра оборони Рустема Умєрова.

Пізніше стало відомо, що Велика Британія надасть Україні десятки тисяч артилерійських снарядів до кінця 2024 року.

Також Німеччина в рамках нового пакета військової допомоги передасть Україні дві сотні броньованих машин MRAP, а також боєприпаси для мінометів і артилерії.

Також міністр Умєров наголосив, що Україна, Естонія та Люксембург запустили ІТ-коаліцію в рамках формату "Рамштайн".

Завдання ІТ-коаліції - забезпечити захищену та стійку ІТ-інфраструктуру для Міністерства оборони України та Сил оборони, яка дасть змогу Україні бути більш ефективною на полі бою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.