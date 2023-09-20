UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Литва оголосила про новий пакет допомоги Україні: що туди увійшло

Фото: міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас зустрівся з українським колегою Рустемом Умєровим та анонсував новий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство національної оборони Литви.

Крім цього, анонсував новий пакет військової допомоги Україні. Туди увійдуть системи дистанційного підриву, морські радари та боєприпаси 

Зустріч у форматі "Рамштайн"

19 вересня відбулась чергова зустріч союзників України у форматі "Рамштайн". Вона стала п'ятнадцятою загалом і першою для нопризначеного міністра оборони Рустема Умєрова.

Пізніше стало відомо, що Велика Британія надасть Україні десятки тисяч артилерійських снарядів до кінця 2024 року.

Також Німеччина в рамках нового пакета військової допомоги передасть Україні дві сотні броньованих машин MRAP, а також боєприпаси для мінометів і артилерії.

Також міністр Умєров наголосив, що Україна, Естонія та Люксембург запустили ІТ-коаліцію в рамках формату "Рамштайн".

Завдання ІТ-коаліції - забезпечити захищену та стійку ІТ-інфраструктуру для Міністерства оборони України та Сил оборони, яка дасть змогу Україні бути більш ефективною на полі бою. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литвадопомога арміїЗустріч Рамштайн