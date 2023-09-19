Умєров підбив перші підсумки сьогоднішньої зустрічі у форматі "Раштайн"

Сьогоднішня зустріч у форматі "Рамштайн" уже закінчилася і глава Міноборони України Рустем Умєров вирішив підбити її перші підсумки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку у Facebook .

"Зустріч у форматі "Рамштайн" - підбиваємо перші підсумки. Домовилися почати ініціативу створення Capabilities Coalition (Коаліція можливостей)", - йдеться у повідомленні.

Також міністр заявив, що головна мета - підготовка Сил оборони України майбутнього. Для цього Міністерство оборони визначило п’ять кластерів, які потребуватимуть першочергової уваги:

протиповітряна оборона;

артилерія;

авіація;

ВМС;

бронетехніка.

Умєров закликав наших партнерів продовжувати підтримувати Україну та окреслив пріоритетні потреби. За його словами, партнери вкотре підтвердили свої зобовʼязання щодо підтримки України.

"Вдячний учасникам за непохитну підтримку України. Наша армія навіть після дев’ятнадцяти місяців запеклих боїв залишається високомотивованою, і український народ не має наміру здаватися", - додав міністр.

ІТ-коаліція

Окремо міністр наголосив, що Україна, Естонія та Люксембург запустили ІТ-коаліцію в рамках формату "Рамштайн".

Завдання ІТ-коаліції - забезпечити захищену та стійку ІТ-інфраструктуру для Міністерства оборони України та Сил оборони, яка дасть змогу Україні бути більш ефективною на полі бою. Країни-партнери надаватимуть підтримку Силам оборони у сфері ІТ, зв'язку та кібербезпеки.

Фото: Зустріч міністрів (facebook.com/rustemumerov.ua)

"Наша ціль - створити єдину цифрову екосистему бойового управління та управління оборонними ресурсами для Сил оборони", - пояснив міністр.

Умєров також сказав, що результатом має стати краща координація, більш ефективне застосування Сил оборони та використання спроможностей, наданих країнами-партнерами.

З ким глава Міноборони провів зустрічі

За його словами, він провів низку продуктивних зустрічей з міністрами оборони в рамках зустрічі у форматі "Рамштайн".

Він подякував колегам із США, Великобританії, Румунії, Литви, Данії, Швеції, Словаччини та Норвегії за змістовні розмови. Умєров висловив сподівання, що результати цих зустрічей незабаром будуть відчутні для наших воїнів на фронті.

Зустріч у форматі "Рамштайн"

Сьогодні відбулась чергова зустріч союзників України у форматі "Рамштайн" відбудеться сьогодні, 19 вересня. Вона стала п'ятнадцятою загалом і першою для нового міністра оборони Рустема Умєрова.

Пізніше стало відомо, що Велика Британія надасть Україні десятки тисяч артилерійських снарядів до кінця 2024 року.

Також Німеччина в рамках нового пакета військової допомоги передасть Україні дві сотні броньованих машин MRAP, а також боєприпаси для мінометів і артилерії.