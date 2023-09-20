Литва объявила о новом пакете помощи Украине: что туда вошло

Кроме того, анонсировал новый пакет военной помощи Украине. Туда войдут системы дистанционного подрыва, морские радары и боеприпасы

Встреча в формате "Рамштайн"

19 сентября прошла очередная встреча союзников Украины в формате "Рамштайн". Она стала пятнадцатой в целом и первой для но назначенного министра обороны Рустема Умерова.

Позже стало известно, что Великобритания предоставит Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов до конца 2024 года.

Германия в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине две сотни бронированных машин MRAP, а также боеприпасы для минометов и артиллерии.

Также министр Умеров отметил, что Украина, Эстония и Люксембург запустили ИТ-коалицию в рамках формата "Рамштайн".

Задача ИТ-коалиции – обеспечить защищенную и устойчивую ИТ-инфраструктуру для Министерства обороны Украины и Сил обороны, которая позволит Украине быть более эффективной на поле боя.

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