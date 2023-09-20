Литва объявила о новом пакете помощи Украине: что туда вошло
Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас встретился с украинским коллегой Рустемом Умеровым и анонсировал новый пакет военной помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство национальной обороны Литвы.
Анушаускас отметил важность создания в Украине коалиции по разминированию и отдельно поговорил об этом с министром обороны Хорватии Марио Баножичюсом. Обсуждались возможности сотрудничества между Литвой и Хорватией.
"Мы работаем над созданием коалиции по разминированию. Я призываю страны, которые еще не определились, присоединиться к коалиции, внеся вклад в обучение, оборудование или финансовые взносы", – сказал министр.
Что вошло в пакет помощи
Кроме того, Анушаускас анонсировал новый пакет военной помощи Украине. Туда войдут системы дистанционного подрыва, морские радары и боеприпасы к противотанковому гранатомету Carl Gustaf. Также с этого момента предназначенные для Украины танки Leopard будут ремонтироваться в Литве.
Встреча в формате "Рамштайн"
19 сентября прошла очередная встреча союзников Украины в формате "Рамштайн". Она стала пятнадцатой в целом и первой для но назначенного министра обороны Рустема Умерова.
Позже стало известно, что Великобритания предоставит Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов до конца 2024 года.
Германия в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине две сотни бронированных машин MRAP, а также боеприпасы для минометов и артиллерии.
Также министр Умеров отметил, что Украина, Эстония и Люксембург запустили ИТ-коалицию в рамках формата "Рамштайн".
Задача ИТ-коалиции – обеспечить защищенную и устойчивую ИТ-инфраструктуру для Министерства обороны Украины и Сил обороны, которая позволит Украине быть более эффективной на поле боя.
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