Литва объявила Шария персоной нон грата

Литва аннулировала пропагандисту Анатолию Шарию все документы и объявила его персоной нон грата. Это произошло 10 мая 2021 года.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

Литовские юристы утверждают, что успешное обжалование этого решения - маловероятно. Это связано с основательностью материалов и наличием политической поддержки этого решения.

По имеющейся информации, Анатолий Шарий нанял одну из самых дорогих адвокатских компаний в Литве.

Сразу после этого адвокаты Шария сделали запрос, чтобы изучить основания такого решения, им передали соответствующие материалы.

Напомним, в начале марта Шария, подозреваемого в государственной измене, внесли в базу розыска Министерства внутренних дел Украины.

Как писало РБК-Украина, ранее Печерский районный суд Киева разрешил задержать блогера Анатолия Шария для избрания меры пресечения в суде.

Служба безопасности Украины попросила международную правовую помощь в деле Шария. Ожидается, что Киевская городская прокуратура должна подготовить документы для того, чтобы была возможность проводить следственные действия на территории других стран.

До этого блогер дважды не явился на допрос в СБУ, после чего его объявили в розыск.