Литва оголосила Шарія персоною нон ґрата

Литва анулювала пропагандисту Анатолію Шарію усі документи та оголосила його персоною нон ґрата. Це відбулося 10 травня 2021 року.
Про це РБК-Україна повідомило джерело у правоохоронних органах.
Одразу після цього адвокати Шарія зробили запит, щоб вивчити підстави такого рішення, їм передали відповідні матеріали.
За наявною інформацією, Анатолій Шарій найняв одну з найдорожчих адвокатських компаній в Литві.
Литовські юристи стверджують, що успішне оскарження цього рішення - малоймовірне. Це пов’язано із ґрунтовністю матеріалів та наявністю політичної підтримки цього рішення.
Нагадаємо, на початку березня Шарія, підозрюваного в державній зраді, внесли в базу розшуку Міністерства внутрішніх справ України.
Як писало РБК-Україна, раніше Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання блогера Анатолія Шарія для обрання запобіжного заходу у суді.
Служба безпеки України попросила міжнародну правову допомогу в справі Шарія. Очікується, що Київська міська прокуратура повинна підготувати документи для того, щоб була можливість проводити слідчі дії на території інших країн.
До цього блогер двічі не з'явився на допит у СБУ, після чого його оголосили в розшук.