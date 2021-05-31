Литва оголосила Шарія персоною нон ґрата

Литва анулювала пропагандисту Анатолію Шарію усі документи та оголосила його персоною нон ґрата. Це відбулося 10 травня 2021 року.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у правоохоронних органах.

Одразу після цього адвокати Шарія зробили запит, щоб вивчити підстави такого рішення, їм передали відповідні матеріали.



За наявною інформацією, Анатолій Шарій найняв одну з найдорожчих адвокатських компаній в Литві.

Литовські юристи стверджують, що успішне оскарження цього рішення - малоймовірне. Це пов’язано із ґрунтовністю матеріалів та наявністю політичної підтримки цього рішення.