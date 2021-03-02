ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Шария внесли в базу розыска МВД

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 16:48
Шария внесли в базу розыска МВД Фото: Анатолий Шарий (скриншот)
Автор: Андрей Василюк

Пропагандиста Анатолия Шария, подозреваемого в государственной измене, внесли в базу розыска Министерства внутренних дел Украины.

Об этом свидетельствуют данные на сайте МВД.

Сообщается, что Анатолий Шарий с 16 февраля скрывается от органов досудебного расследования, местом исчезновения указан Киев.

Шария внесли в базу розыска МВД

Ранее Печерский районный суд Киева разрешил задержать блогера Анатолия Шария для избрания меры пресечения в суде.

Служба безопасности Украины попросила международную правовую помощь в деле Шария. Ожидается, что Киевская городская прокуратура должна подготовить документы для того, чтобы была возможность проводить следственные действия на территории других стран.

До этого блогер дважды не явился на допрос в СБУ, после чего его объявили в розыск. Шария подозревают в государственной измене, а также в нарушении равноправия граждан по различным признакам. Блогеру инкриминируют распространение российской пропаганды.

Справка. Анатолий Шарий - видеоблогер, которого подозревают в пропагандистской деятельности в пользу Российской Федерации. Он неоднократно с'явился в эфирах российских телеканалов, где негативно высказывался об украинской власти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Министерство внутренних дел Украины
NEWS
Ляшко получил прививку от коронавируса
Ляшко получил прививку от коронавируса
DAILY
Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде