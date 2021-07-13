Литва объявила наплыв мигрантов гибридной агрессией Беларуси

Парламент Литвы принял резолюцию, в которой назвал рост нелегальной миграции гибридной агрессией Беларуси. По мнению Вильнюса, она может стать одной из угроз в рамках будущих российско-белорусских учений "Запад-2021".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
В документе говорится, что организованные потоки нелегальных мигрантов из третьих стран используются для дестабилизации ситуации в Литве. А также выражается обеспокоенность, что "эта гибридная агрессия может развиваться, использоваться и стать основой для угроз нового характера в контексте широкомасштабных военных учений "Запад".
Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что власти Беларуси участвуют в переправке нелегалов через границу.
Также стало известно, что Европейский союз рассматривает возможность введения новых санкций против Беларуси из-за наплыва мигрантов.