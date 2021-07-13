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Литва объявила наплыв мигрантов гибридной агрессией Беларуси

Автор: РБК-Украина

Парламент Литвы принял резолюцию, в которой назвал рост нелегальной миграции гибридной агрессией Беларуси. По мнению Вильнюса, она может стать одной из угроз в рамках будущих российско-белорусских учений "Запад-2021".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

В документе говорится, что организованные потоки нелегальных мигрантов из третьих стран используются для дестабилизации ситуации в Литве. А также выражается обеспокоенность, что "эта гибридная агрессия может развиваться, использоваться и стать основой для угроз нового характера в контексте широкомасштабных военных учений "Запад".

Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что власти Беларуси участвуют в переправке нелегалов через границу.

Также стало известно, что Европейский союз рассматривает возможность введения новых санкций против Беларуси из-за наплыва мигрантов.

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