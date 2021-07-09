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Литва обвинила высланных белорусских дипломатов в шпионаже

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Литва, Пятница 09 июля 2021 19:35
Литва обвинила высланных белорусских дипломатов в шпионаже Фото: Литва обвинила высланных белорусских дипломатов в шпионаже (фото Sb.by)
Автор: Сергей Пышкин

Председатель правительства Литовской республики Ингрида Шимоните обвинила высланных из страны послов Беларуси в шпионаже. Литва заявила об информации относительно их связи со структурами безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Eurasia Daily.

По словам Шимоните, Литва располагает сведениями о том, что отдельные высланные белорусские дипломаты занимались шпионажем.

"Мы также знали о дипломатах, которые были сотрудниками структур безопасности Беларуси", - отметила Шимоните.

Стоит отметить, что сокращение дипломатического состава посольства Беларуси в Литве началось еще 7 июля, как ответ государства на дружеское поведение со стороны республики. Также МИД Литвы потребовало немедленного освобождения политзаключенных и незаконно удерживаемых лиц на территории Беларуси.

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