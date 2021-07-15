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Литва обвинила Россию в содействии наплыву мигрантов из Беларуси

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Вильнюс, Четверг 15 июля 2021 23:02
Литва обвинила Россию в содействии наплыву мигрантов из Беларуси Фото: Вильнюс заподозрила РФ в содействии наплыву нелегалов (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис обвинил Россию наряду с Беларусью в причастности к наплыву мигрантов в страну. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

По его словам за их координацией могут стоять российские власти, использующие ситуацию в Афганистане в своих интересах.

"Насколько нам известно, эти миграционные маршруты используются не только Беларусью, но, вероятно, и Россией - это вызывает все большее беспокойство. Мы знаем, что с тех пор, как западные войска покидают Афганистан, существует вероятность огромных миграционных потоков. В Таджикистане это также осуществляются при содействии России", - сказал Ландсбергис.

По его словам, беженцы могут пробраться в Европейский союз через Литву, Латвию, Эстонию, Финляндию и другие страны, с которыми граничит Россия.

Напомним, Литва столкнулась с потоком нелегальных мигрантов с территории Беларуси. Белорусский режим специально открыл свою границу для нелегалов, чтобы отомстить за санкции со стороны ЕС.

Ранее парламент Литвы принял законопроект, который лишает нелегальных мигрантов из Беларуси права свободы передвижения.

Кроме того, глава литовского МИДа призвал ЕС ввести новые санкции против Беларуси из-за наплыва нелегалов.

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