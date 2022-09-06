Литва обвинила Беларусь в умышленном повреждении забора на границе

Литва обвинила Беларусь в преднамеренном повреждении заграждения на границе между странами. В связи с этим представителя белорусского посольства вызвали в МИД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.

"Белорусскому дипломату вручили ноту с выражением решительного протеста в связи с неоднократными случаями умышленного повреждения физического барьера на литовской государственной границе", - говорится в сообщении.

В Литве также убеждены, что повреждению заграждения способствуют белорусские чиновники, так же как и проникновению нелегальных мигрантов.

В МИДе заявили, что подобные действия расцениваются как провокация. Министерство потребовало от Белоруссии как можно скорее принять все необходимые меры, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем.