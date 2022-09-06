Литва обвинила Беларусь в умышленном повреждении забора на границе

Литва обвинила Беларусь в преднамеренном повреждении заграждения на границе между странами. В связи с этим представителя белорусского посольства вызвали в МИД.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.
"Белорусскому дипломату вручили ноту с выражением решительного протеста в связи с неоднократными случаями умышленного повреждения физического барьера на литовской государственной границе", - говорится в сообщении.
В Литве также убеждены, что повреждению заграждения способствуют белорусские чиновники, так же как и проникновению нелегальных мигрантов.
В МИДе заявили, что подобные действия расцениваются как провокация. Министерство потребовало от Белоруссии как можно скорее принять все необходимые меры, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем.
Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предлагал направить на Запорожскую АЭС миротворцев ООН.
Также мы писали, что Литва отчиталась о появлении забора на границе с Беларусью.. В июне Польша тоже построила ограждение. Летом и осенью 2021 года эти страны страдали от миграционного кризиса, искусственно созданного минским режимом.
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