Литва звинуватила Білорусь в умисному пошкодженні паркану на кордоні

Литва звинуватила Білорусь у навмисному пошкодженні загородження на кордоні між країнами. У зв'язку з цим представника білоруського посольства викликали в МЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Литви.

"Білоруському дипломату вручили ноту з виразом рішучого протесту у зв'язку з неодноразовими випадками умисного пошкодження фізичного бар'єра на литовському державному кордоні", - йдеться в повідомленні.

У Литві також переконані, що пошкодженню загородження сприяють білоруські чиновники, так само як і проникненню нелегальних мігрантів.

У МЗС заявили, що подібні дії розцінюються як провокація. Міністерство зажадало від Білорусії якомога швидше вжити всіх необхідних заходів, щоб подібні інциденти не повторювалися в майбутньому.