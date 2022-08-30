В Литве предлагают обсудить направление миротворцев к Запорожской АЭС

Перед заседанием глав МИД Европейского Союза в Праге было высказано предложение обсудить направление миротворцев к Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Литвы Габриэлиуса Ландсбергиса .

"Мы никогда не были ближе к ядерной катастрофе, чем мы есть сейчас. Честно говоря, лишь выражать сожаление относительно ситуации может быть недостаточно", - заявил Ландсбергис.

Дипломат считает, что надо вернуться к аналогичным дискуссиям, которые велись полгода назад. Речь идет о военной миротворческой силе, которая обеспечит ядерную безопасность внутри и вокруг ЗАЭС.