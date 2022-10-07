Литва назвала лишенным смысла НАТО без Украины
НАТО должно принять Украину после победы над Россией. Иначе, как считает министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, Альянс будет лишен смысла.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
"Надеюсь, что их (вопросы, - ред.) никогда не придется поднимать, и мы сможем поздравить Украину со вступлением в оборонный клуб", - заявил Ландсбергис комментируя решение президента Украины Владимира Зеленского подать официальную заявку на членство Украины в НАТО в ускоренном порядке.
По словам министра, Литва поддерживает желание Украины стать членом НАТО. Ландсбергис отметил, что возникнет много вопросов, если наша страна, после победы над Россией, в будущем не станет частью Альянса.
"Мой вопрос: каким был бы НАТО и смысл у НАТО, если бы в нем не было Украины. Если НАТО признает, что наш самый стратегический вызов в XXI веке - это агрессивная Российская Федерация и Украина является единственным государством, победившим в войне против Российской Федерации, и она остается вне НАТО. Тогда Украина становится больше, чем НАТО, она становится защитником НАТО. В каком-то смысле защитила НАТО от стратегического противника НАТО", - отметил министр.
Как объясняет Ландсбергис, Украина стала очень сильным трансатлантическим государством, которое после победы над Россией станет членом НАТО и будет иметь чрезвычайно крепкие связи с США.
"С одной стороны, это понятно и объяснимо, с другой стороны, это показывает, что ЕС и европейский континент еще не смог сам стать таким якорем, который геополитически и стратегически связывает государство на многие десятилетия. Это сейчас делает Америка", - добавил министр.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно скоординировали дальнейшие шаги по вступлению Украины в Альянс.
Добавим, что 30 сентября президент объявил о подаче заявки на вступление в НАТО и отметил, Украина рассчитывает на присоединение в ускоренном порядке.
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