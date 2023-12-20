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Литва наступного року планує підготувати 3,5 тисячі бійців ЗСУ

Литва, Середа 20 грудня 2023 19:33
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Литва наступного року планує підготувати 3,5 тисячі бійців ЗСУ Архівне фото: Литва наступного року планує підготувати 3,5 тисячі бійців ЗСУ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Литовські інструктори планують підготувати 3500 бійців Збройних сил України наступного року.

Про це заявила армія Литви, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Зазначається, що цього року інструктори литовської армії підготували 2,9 тисячі українських військових.

Литовська армія повідомила, що українські солдати проходять навчання з використанням інфраструктури Збройних сил Литви і на спільних курсах із Великою Британією, Німеччиною та країнами Північної Європи.

Згідно з програмами навчання, курси призначені для навчання українських військовослужбовців управлінню та обслуговуванню переданого озброєння, техніки, підготовки командирів різного рівня та військових спеціалістів у різних галузях.

Що ще відомо про підготовку бійців ЗСУ в Литві

У квітні литовські інструктори долучилися до місії військової допомоги Україні, де цьогоріч вони навчили 850 українських солдатів на 14 різних курсах у рамках багатонаціональної програми військової підготовки під керівництвом Німеччини.

Ініціатива Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії, Швеції та Литви включала передачу знань інструкторів і надання необхідних інструментів для навчання, які після закінчення курсів були передані українським військовим.

Українські солдати пройшли курси міжнародного інструктора, керівника стрільби, оператора зенітної установки L70, інструктора з роботи військової поліції та особистого захисту, командира дивізії 120-мм мінометів, командира піхотної дивізії та багато інших курсів, необхідних Збройним силам України.

Допомога Литви

Варто зазначити, що країни Балтії - Литва, Латвія та Естонія - з перших днів повномасштабної війни підтримують Україну. Балтійські країни надали військові, фінансову та гуманітарну допомогу, а також прийняли десятки тисяч біженців з України.

Нагадаємо, що Литва придбала для України дві пускові установки ЗРК NASAMS, які допоможуть посилити протиповітряну оборону нашої країни. У листопаді Литва заявила про передачу Україні пускових установок NASAMS, необхідного обладнання, а також позашляховиків для екіпажу.

Сьогодні повідомлялось, що Литва передала українським військовим нову партію військової допомоги. Вона вже прибула в Україну.

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