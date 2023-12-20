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Литва в следующем году планирует подготовить 3,5 тысячи бойцов ВСУ

Литва, Среда 20 декабря 2023 19:33
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Литва в следующем году планирует подготовить 3,5 тысячи бойцов ВСУ Архивное фото: Литва в следующем году планирует подготовить 3,5 тысяч бойцов ВСУ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Литовские инструкторы планируют подготовить 3500 бойцов Вооруженных сил Украины в следующем году.

Об этом заявила армия Литвы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Отмечается, что в этом году инструкторы литовской армии подготовили 2,9 тысячи украинских военных.

Литовская армия сообщила, что украинские солдаты проходят обучение с использованием инфраструктуры Вооруженных сил Литвы и на совместных курсах с Великобританией, Германией и странами Северной Европы.

Согласно программам обучения, курсы предназначены для обучения украинских военнослужащих управлению и обслуживанию переданного вооружения, техники, подготовки командиров разного уровня и военных специалистов в различных областях.

Что еще известно о подготовке бойцов ВСУ в Литве

В апреле литовские инструкторы присоединились к миссии военной помощи Украине, где в этом году они обучили 850 украинских солдат на 14 различных курсах в рамках многонациональной программы военной подготовки под руководством Германии.

Инициатива Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Литвы включала передачу знаний инструкторов и предоставление необходимых инструментов для обучения, которые после окончания курсов были переданы украинским военным.

Украинские солдаты прошли курсы международного инструктора, руководителя стрельбы, оператора зенитной установки L70, инструктора по работе военной полиции и личной защиты, командира дивизии 120-мм минометов, командира пехотной дивизии и многие другие курсы, необходимые Вооруженным силам Украины.

Помощь Литвы

Стоит отметить, что страны Балтии - Литва, Латвия и Эстония - с первых дней полномасштабной войны поддерживают Украину. Балтийские страны предоставили военные, финансовую и гуманитарную помощь, а также приняли десятки тысяч беженцев из Украины.

Напомним, что Литва приобрела для Украины две пусковые установки ЗРК NASAMS, которые помогут усилить противовоздушную оборону нашей страны. В ноябре Литва заявила о передаче Украине пусковых установок NASAMS, необходимого оборудования, а также внедорожников для экипажа.

Сегодня сообщалось, что Литва передала украинским военным новую партию военной помощи. Она уже прибыла в Украину.

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