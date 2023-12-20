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Литва передала українській армії нову партію військової допомоги

Вільнюс, Середа 20 грудня 2023 14:59
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Литва передала українській армії нову партію військової допомоги Фото: міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Литва передала українським військовим нову партію військової допомоги. Вона прибула в Україну сьогодні, 20 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

Як зазначається, литовська армія перевезла та передала українським воїнам необхідне бойове спорядження та кілька десятків тисяч сухпайків.

Литва передала українській армії нову партію військової допомоги

Фото: Литва передала Україні новий пакет військової допомоги (twitter.com/Lithuanian_MoD)

"Ми продовжуємо докладати всіх зусиль, щоб сприяти нелегкій боротьбі України з жорстоким агресором. Різноманітне спорядження є необхідним для бійців у зимовий період. Кожен наш пакет підтримки - це додатковий крок до перемоги", - заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Минулого тижня Литва передала Україні кілька мільйонів патронів і кілька тисяч снарядів до переносних протитанкових гранатометів малої дальності.

Литва зазначає, що, крім військової техніки та обладнання, також країна навчає українських військових, допомагає з лікуванням та реабілітацією, готує експертні консультації, виділяє кошти в міжнародні фонди підтримки України.

У Литві вже склали довгостроковий план підтримки. На 2024-2026 роки передбачено новий пакет військової підтримки України на 200 млн євро.

Допомога Литви

Варто зазначити, що країни Балтії - Литва, Латвія та Естонія - з перших днів повномасштабної війни підтримують Україну. Балтійські країни надали військові, фінансову та гуманітарну допомогу, а також прийняли десятки тисяч біженців з України.

Нагадаємо, що Литва придбала для України дві пускові установки ЗРК NASAMS, які допоможуть посилити протиповітряну оборону нашої країни. У листопаді Литва заявила про передачу Україні пускових установок NASAMS, необхідного обладнання, а також позашляховиків для екіпажу.

Пізніше, 24 листопада, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що передані Литвою NASAMS вже на бойовому чергуванні.

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