Литва направляє 10 млн євро на українську далекобійну зброю

Умєров у Вільнюсі підписав меморандум з міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом. Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів

"Меморандум про взаєморозуміння щодо створення механізму підтримки сил безпеки і оборони України через внески в українську оборонну промисловість відкриває нові можливості для литовських інвестицій в наш ОПК і сприяє розширенню стратегічного партнерства між нашими країнами", - зазначає Умєров.

За словами міністра, це довгострокова угода, в рамках якої вже погоджено перший транш у розмірі 10 млн євро. Литва спрямовує ці кошти на виробництво української далекобійної зброї, зокрема проєкту "Паляниця".

Глава Міноборони додав, що литовська сторона вже працює над фіналізацією бюрократичних процедур щодо фінансування.

Також міністри на зустрічі обговорили ключові пріоритети на 2025 рік: підготовку та оснащення українських бригад, забезпечення боєприпасам, засобами ППО та розвиток співпраці у сфері оборонної промисловості.