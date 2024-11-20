"Данська модель 2.0": Умєров розповів, що передбачає нова інвестиційна ініціатива

Україна та Данія узгоджують нову інвестиційну ініціативу "Данська модель 2.0". Вона передбачає посилення співпраці у виробництві зброї та розвитку технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони України Рустема Умєрова.

Умєров провів зустріч із данським колегою Троельсом Лундом Поульсеном у рамках робочого візиту до Данії.

Одним із ключових питань стало обговорення нової інвестиційної ініціативи під назвою "Данська модель 2.0", яка передбачає посилення співпраці у виробництві зброї та розвитку технологій.

"Цей формат включає взаємовигідну співпрацю, зокрема інвестиції в українські оборонні й технологічні компанії, прискорення постачання озброєнь і доступ Данії до сучасних військових технологій", - зазначив глава Міноборони.

За словами Умєрова, вони з Поульсеном домовилися опрацювати деталі цієї моделі, яка стане важливим кроком у зміцненні Сил оборони України.

"Високо цінуємо підтримку Данії через "Данську модель" фінансування українського оборонно-промислового комплексу. Ця ініціатива вже довела свою результативність, і ми домовилися продовжити її розвиток. Лідерство Данії в цьому питанні - приклад для інших країн!", - наголосив міністр.