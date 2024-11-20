"Данська модель 2.0": Умєров розповів, що передбачає нова інвестиційна ініціатива
Україна та Данія узгоджують нову інвестиційну ініціативу "Данська модель 2.0". Вона передбачає посилення співпраці у виробництві зброї та розвитку технологій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони України Рустема Умєрова.
Умєров провів зустріч із данським колегою Троельсом Лундом Поульсеном у рамках робочого візиту до Данії.
Одним із ключових питань стало обговорення нової інвестиційної ініціативи під назвою "Данська модель 2.0", яка передбачає посилення співпраці у виробництві зброї та розвитку технологій.
"Цей формат включає взаємовигідну співпрацю, зокрема інвестиції в українські оборонні й технологічні компанії, прискорення постачання озброєнь і доступ Данії до сучасних військових технологій", - зазначив глава Міноборони.
За словами Умєрова, вони з Поульсеном домовилися опрацювати деталі цієї моделі, яка стане важливим кроком у зміцненні Сил оборони України.
"Високо цінуємо підтримку Данії через "Данську модель" фінансування українського оборонно-промислового комплексу. Ця ініціатива вже довела свою результативність, і ми домовилися продовжити її розвиток. Лідерство Данії в цьому питанні - приклад для інших країн!", - наголосив міністр.
Допомога Україні від Данії
Нагадаємо, Данія стала першою країною НАТО, яка погодилася безпосередньо надати кошти українській оборонній промисловості.
Зокрема, у липні країна замовила для українських захисників 18 самохідних артилерійських установок "Богдана".
Вчора повідомлялося, що Данія виділить 1 млрд данських крон (близько 96 млн доларів) на військову допомогу Україні. Кошти призначені для української оборонної промисловості.
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