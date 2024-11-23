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Литва направляет 10 млн евро на украинское дальнобойное оружие

Фото: Рустем Умеров и Лауринас Кащюнас (t.me/ministry_of_defense_ru)
Автор: Наталья Юрченко

Литва профинансирует производство украинского дальнобойного оружия. Страна согласовала первый транш в размере 10 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в Facebook.

Умеров в Вильнюсе подписал меморандум с министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом. Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов

"Меморандум о взаимопонимании по созданию механизма поддержки сил безопасности и обороны Украины через вклады в украинскую оборонную промышленность открывает новые возможности для литовских инвестиций в наш ОПК и способствует расширению стратегического партнерства между нашими странами", - отмечает Умеров.

По словам министра, это долгосрочное соглашение, в рамках которого уже согласован первый транш в размере 10 млн евро. Литва направляет эти средства на производство украинского дальнобойного оружия, в частности, проекта "Паляныця".

Глава Минобороны добавил, что литовская сторона уже работает над финализацией бюрократических процедур по финансированию.

Также министры обсудили ключевые приоритеты на 2025 год: подготовку и оснащение украинских бригад, обеспечение боеприпасам, средствами ПВО и развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

 

Напомним, что недавно Украина с Данией согласовали новую модель инвестиций в производство отечественного оружия. Речь идет о "датской модели", в рамках которой партнеры инвестируют в украинское оружие и получают доступ к современным военным технологиям.

Также Украина согласовала со Швецией финансирование отечественных оборонных проектов. Швеция профинансирует производство украинских дальнобойных дронов по "датской модели".

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