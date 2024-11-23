Литва направляет 10 млн евро на украинское дальнобойное оружие

Умеров в Вильнюсе подписал меморандум с министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом. Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов

"Меморандум о взаимопонимании по созданию механизма поддержки сил безопасности и обороны Украины через вклады в украинскую оборонную промышленность открывает новые возможности для литовских инвестиций в наш ОПК и способствует расширению стратегического партнерства между нашими странами", - отмечает Умеров.

По словам министра, это долгосрочное соглашение, в рамках которого уже согласован первый транш в размере 10 млн евро. Литва направляет эти средства на производство украинского дальнобойного оружия, в частности, проекта "Паляныця".

Глава Минобороны добавил, что литовская сторона уже работает над финализацией бюрократических процедур по финансированию.

Также министры обсудили ключевые приоритеты на 2025 год: подготовку и оснащение украинских бригад, обеспечение боеприпасам, средствами ПВО и развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности.