Во вторник, 15 февраля, Литва направила в Украину военных инструкторов. Они будут обучать украинских военных использовать ракетные системы "Стингер".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Согласно заявлению вооруженных сил Литвы, группа солдат из батальона противовоздушной обороны страны будет обучать своих коллег в Украине "в ближайшие несколько недель".
"Мы полностью поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать Украину. Оружие и техника - ничто без знаний и навыков их эксплуатации, поэтому мы поделимся нашими знаниями и опытом вместе с переданными системами ПВО малой дальности "Стингера"", - заявил начальник обороны Литвы Вальдемарас Рупшис.
По словам представителей армии, военнослужащие, которых направила в Украину, много лет служили в батальонных подразделениях ПВО, оснащенных "Стингерами", и передадут украинцам опыт, накопленный литовскими вооруженными силами за годы использования этих систем.
Литовские войска также принимают участие в учебной миссии в Украине, где они будут готовить украинских военных инструкторов вместе с военнослужащими из других стран.
Напомним, Канада рассматривает возможность отправки дополнительных сил в Восточную Европу на фоне угрозы вторжения РФ в Украину.
Кроме того, Канада приняла решение расширить военную миссию UNIFIER в Украине до 400 инструкторов.
В то же время Канада из-за угрозы вторжения РФ в Украину переместила 30% своих военных инструкторов на запад страны.