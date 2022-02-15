Литва направила в Украину военных инструкторов

Согласно заявлению вооруженных сил Литвы, группа солдат из батальона противовоздушной обороны страны будет обучать своих коллег в Украине "в ближайшие несколько недель".

"Мы полностью поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать Украину. Оружие и техника - ничто без знаний и навыков их эксплуатации, поэтому мы поделимся нашими знаниями и опытом вместе с переданными системами ПВО малой дальности "Стингера"", - заявил начальник обороны Литвы Вальдемарас Рупшис.

По словам представителей армии, военнослужащие, которых направила в Украину, много лет служили в батальонных подразделениях ПВО, оснащенных "Стингерами", и передадут украинцам опыт, накопленный литовскими вооруженными силами за годы использования этих систем.

Литовские войска также принимают участие в учебной миссии в Украине, где они будут готовить украинских военных инструкторов вместе с военнослужащими из других стран.