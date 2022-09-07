Литва направила в Украину партию 105-мм гаубиц

Литва направила в Украину партию гаубиц. Заявила о необходимости непрерывной помощи нашей стране в противостоянии российской агрессии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Литвы.

"Литва продолжает оказывать материальную поддержку Вооруженным силам Украины. Наши 105-мм гаубицы едут в Украину. Украине нужны непрерывные поставки оружия. Мы не можем делать паузы", - пишет пресс-служба Министерства обороны Литвы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Германия вскоре передаст Украине несколько единиц военной техники, среди которой зенитные установки и РЛС.

В общем Берлин передал Украине суммарно 15 зенитных самоходных установок Gepard, а также более десятка гусеничных бронетранспортеров м113.

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