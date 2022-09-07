Литва направила до України партію 105-мм гаубиць

Литва направила до України партію гаубиць. Заявила про необхідність безперервної допомоги нашій країні у протистоянні російській агресії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони Литви.
"Литва продовжує надавати матеріальну підтримку Збройним силам України. Наші 105-мм гаубиці їдуть в Україну. Україні потрібні безперервні постачання зброї. Ми не можемо робити паузи", - пише пресслужба Міністерства оборони Литви.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німеччина незабаром передасть Україні кілька одиниць військової техніки, серед якої зенітні установки і РЛС.
Загалом Берлін передав Україні сумарно 15 зенітних самохідних установок Gepard, а також більше десятка гусеничних бронетранспортерів м113.
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