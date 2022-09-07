Литва направила до України партію 105-мм гаубиць

Литва направила до України партію гаубиць. Заявила про необхідність безперервної допомоги нашій країні у протистоянні російській агресії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони Литви.

"Литва продовжує надавати матеріальну підтримку Збройним силам України. Наші 105-мм гаубиці їдуть в Україну. Україні потрібні безперервні постачання зброї. Ми не можемо робити паузи", - пише пресслужба Міністерства оборони Литви. Lithuania continues material support to Ukrainian Armed Forces.



Our 105 mm howitzers are on their way to Ukraine.



Ukraine needs non-stop weapon supply. We cannot make pauses. pic.twitter.com/IjPecoR58z — Lithuanian MOD (@Lithuanian_MoD) September 7, 2022