Литва намерена за год завершить строительство стены на границе с Беларусью

Министерство внутренних дел Литвы заявило, что планируют завершить строительство стены на границе с Беларусью до сентября 2022 года. Длина стены составит 500 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Кроме того, на проект будет выделено 152 млн евро.

В проекте постановления правительства, который Кабинет министров Литвы будет обсуждать в 24 августа, предусмотрены конкретные детали. Так, например, защитное ограждение, должно быть высотой не менее четырех метров. Дополнительно колючая проволока будет протянута и с белорусской стороны.

В проекте предусмотрено, что заграждение должно быть устойчиво к погодным условиям, влаге, а также должно быть возведено с учетом особенностей грунта, ветра.

Проект предусматривает оборудование также специальной инфраструктуры, необходимой для обслуживания приграничной территории.