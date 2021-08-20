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Литва намерена за год завершить строительство стены на границе с Беларусью

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Литва, Пятница 20 августа 2021 16:58
Литва намерена за год завершить строительство стены на границе с Беларусью Фото: Литва намерена за год завершить строительство стены на границе с Беларусью (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство внутренних дел Литвы заявило, что планируют завершить строительство стены на границе с Беларусью до сентября 2022 года. Длина стены составит 500 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Кроме того, на проект будет выделено 152 млн евро.

В проекте постановления правительства, который Кабинет министров Литвы будет обсуждать в 24 августа, предусмотрены конкретные детали. Так, например, защитное ограждение, должно быть высотой не менее четырех метров. Дополнительно колючая проволока будет протянута и с белорусской стороны.

В проекте предусмотрено, что заграждение должно быть устойчиво к погодным условиям, влаге, а также должно быть возведено с учетом особенностей грунта, ветра.

Проект предусматривает оборудование также специальной инфраструктуры, необходимой для обслуживания приграничной территории.

Напомним, 9 июля Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.

Кроме того, 23 июля Литва заявила, что приостанавливает строительство стены на границе с Беларусью, поскольку закончилась колючая проволока, в результате чего власти обратились за помощью к другим странам.

Добавим, что 28 июля Кабмин принял решение оказать Литве помощь в связи с наплывом нелегальных мигрантов через границу с Беларусью.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

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