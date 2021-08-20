Литва має намір за рік завершити будівництво стіни на кордоні з Білоруссю
Міністерство внутрішніх справ Литви заявило, що планують завершити будівництво стіни на кордоні з Білоруссю до вересня 2022 року. Довжина стіни складе 500 кілометрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Крім того, на проект буде виділено 152 млн євро.
У проекті постанови уряду, який Кабінет Міністрів Литви буде обговорювати в 24 серпня, передбачені конкретні деталі. Так, наприклад, захисна огорожа, має бути висотою не менше чотирьох метрів. Додатково колючий дріт буде протягнута і з білоруської сторони.
У проекті передбачено, що загородження повинно бути стійке до погодних умов, вологи, а також має бути зведено з урахуванням особливостей грунту, вітру.
Проект передбачає обладнання також спеціальної інфраструктури, необхідної для обслуговування прикордонної території.
Нагадаємо, 9 липня Литва почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю в рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів.
Крім того, 23 липня Литва заявила, що призупиняє будівництво стіни на кордоні з Білоруссю, оскільки закінчився колючий дріт, в результаті чого влада звернулася за допомогою до інших країн.
Додамо, що 28 липня Кабмін прийняв рішення надати Литві допомогу у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів через кордон з Білоруссю.
Згодом президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ.