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Литва має намір за рік завершити будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

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Литва, П'ятниця 20 серпня 2021 16:58
Литва має намір за рік завершити будівництво стіни на кордоні з Білоруссю Фото: Литва має намір за рік завершити будівництво стіни на кордоні з Білоруссю (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство внутрішніх справ Литви заявило, що планують завершити будівництво стіни на кордоні з Білоруссю до вересня 2022 року. Довжина стіни складе 500 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Крім того, на проект буде виділено 152 млн євро.

У проекті постанови уряду, який Кабінет Міністрів Литви буде обговорювати в 24 серпня, передбачені конкретні деталі. Так, наприклад, захисна огорожа, має бути висотою не менше чотирьох метрів. Додатково колючий дріт буде протягнута і з білоруської сторони.

У проекті передбачено, що загородження повинно бути стійке до погодних умов, вологи, а також має бути зведено з урахуванням особливостей грунту, вітру.

Проект передбачає обладнання також спеціальної інфраструктури, необхідної для обслуговування прикордонної території.

Нагадаємо, 9 липня Литва почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю в рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів.

Крім того, 23 липня Литва заявила, що призупиняє будівництво стіни на кордоні з Білоруссю, оскільки закінчився колючий дріт, в результаті чого влада звернулася за допомогою до інших країн.

Додамо, що 28 липня Кабмін прийняв рішення надати Литві допомогу у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів через кордон з Білоруссю.

Згодом президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

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