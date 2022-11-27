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Литва предоставляет Украине дополнительную финансовую помощь на восстановление энергосистемы

Новина українською →
Литва, Воскресенье 27 ноября 2022 22:25
Литва предоставляет Украине дополнительную финансовую помощь на восстановление энергосистемы Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Литва предоставляет Украине еще 2 млн евро для реконструкции энергетического сектора, поврежденного в результате российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

Министр подчеркнул, что в последние дни из Литвы в Украину уже отправили шесть грузовиков со 114 трансформаторами. По словам Анушаускаса, всего Литва намерена передать 252 трансформатора.

"Литовские энергетические компании уже направили поддержку в размере 3 млн евро на реконструкцию энергетического сектора Украины. Еще 2 млн евро поддержки направляются сейчас", - написал глава оборонного ведомства.

Ранее РБК-Украина сообщало, что литовцы закрыли сбор на три морских дрона для Украины. В общей сложности удалось собрать 750 тысяч долларов.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС активизирует усилия по оказанию помощи Украине для возобновления электро- и теплоснабжения.

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