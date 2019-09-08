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Литва та Латвія не визнають "вибори" в окупованому Криму

Новини » Політика    08.09.2019 - 15:43
Литва та Латвія не визнають "вибори" в окупованому Криму
Фото: Лінас Лінкявічюс (flickr.com/nato)

Глави МЗС Латвії та Литви засудили проведення "місцевих виборів" в Криму

Литва не визнає результати проведення так званих "місцевих виборів" на території окупованого Криму, які 8 вересня проводить на півострові російська влада. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс на сторінці в Twitter.

Як заявив глава литовського зовнішньополітичного відомства, Вільнюс не визнає так звані "вибори" в окупованому Криму та наголошує на підтримці територіальної цілісності України.

"Литва не визнає сьогоднішні "вибори" в Криму та Севастополі, які були незаконно анексовані Росією. Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, та засуджуємо російську окупацію Криму та порушення міжнародного права", - заявив Лінкявічюс.

Литва та Латвія не визнають &quot;вибори&quot; в окупованому Криму

Також проведення "виборів" в окупованому Криму засудив глава Міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич. Він заявив, що Рига також не буде визнавати результати так званих "місцевих виборів" в Криму.

"Я підтверджую нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - написав Рінкевич в Twitter.

Литва та Латвія не визнають &quot;вибори&quot; в окупованому Криму

Нагадаємо, раніше в Міністерстві закордонних справ України висловили протест у зв'язку з проведення Росією "місцевих виборів" на території окупованого Криму. Також в МЗС закликали світову спільноту посилити політичний та економічний тиск на РФ.

Зазначимо, у неділю, 8 вересня, на території Російської Федерації проходить голосування на місцевих виборах. Також сьогодні відбуваються так звані "вибори до парламенту" окупованого Криму.

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