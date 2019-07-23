Литва и Латвия поздравили конкурентные выборы в Раду

Министры иностранных дел Литвы и Латвии отметили, что внеочередные выборы в Верховную раду в Украине прошли свободно и конкурентно. Об этом главы МИД написали на своих страницах в Twitter.

Председателя дипломатий обеих стран подтвердили готовность и в дальнейшем поддерживать суверенитет Украины и проведения реформ.

"Выборы в Украине: конкурентная кампания, соблюдение основных прав и свобод, в соответствии с общей оценки БДИПЧ ОБСЕ. Литва продолжит оказывать неизменную поддержку суверенитета, территориальной целостности и реформам в Украине", - написал глава МИД Литвы Линас Линкявичус.

"Поздравляем Украину с проведением свободных и конкурентных парламентских выборов по оценке БДИПЧ ОБСЕ, в украинском обществе есть большие ожидания на реальные изменения. Латвия подтверждает свою решительную поддержку суверенитету Украины и процессу реформ в Украине", - написал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

Ранее сообщалось, что послы стран "Большой семерки" назвали внеочередные выборы в Верховную раду конкурентными и такими, которые прошли с соблюдением основных прав и свобод.

РБК-Украина писало, что специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер поздравил народ Украины с "сильным голосованиям за реформы".