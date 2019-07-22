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Выборы в Раду прошли с соблюдением основных прав и свобод, - G7

Новости » Выборы 2019    22.07.2019 - 21:41
Выборы в Раду прошли с соблюдением основных прав и свобод, - G7
Иллюстративное фото (army.mil)

Послы поздравили ЦИК с проведенной работой

Послы стран "Большой семерки" назвали внеочередные выборы в Верховную раду конкурентными и такими, которые прошли с соблюдением основных прав и свобод. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление G7 в Twitter.

Также послы поздравили Центральную избирательную компанию с проведенной работой.

"Послы G7 приветствуют проведение парламентских выборов в Украине, которые состоялись на конкурентной основе с соблюдением основополагающих прав и свобод. Мы поздравляем ЦИК с проведенной работой. Мы ожидаем рекомендации БДИПЧ (Бюро демократических институтов и прав человека, - ред.) и поощряем к рассмотрению путей их внедрения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер прокомментировал выборы в Верховную раду и сообщил о своем визите в Украину на этой неделе. Волкер поприветствовал народ Украины с "сильным голосование за реформы".

На данный момент пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Раду, преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За життя", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Лидером является "Слуга народа" с поддержкой более 40% избирателей. 

 

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Новости Украины Порошенко Зеленский G7выборыВерховная Рада
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