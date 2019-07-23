Литва та Латвія привітали конкурентні вибори в Раду

Міністри закордонних справ Литви та Латвії відзначили, що позачергові вибори в Верховну раду в Україні пройшли вільно і конкурентно. Про це глави МЗС написали на своїх сторінках в Twitter.

Голови дипломатій обох країн підтвердили готовність і надалі підтримувати суверенітет України та проведення реформ.

"Вибори в Україні: конкурентна кампанія, дотримання основних прав і свобод, відповідно до загальної оцінки БДІПЛ ОБСЄ. Литва продовжить надавати незмінну підтримку суверенітету, територіальній цілісності і реформам в Україні", - написав глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус.

"Вітаємо Україну з проведенням вільних і конкурентних парламентських виборів за оцінкою БДІПЛ ОБСЄ, в українському суспільстві є великі очікування на реальні зміни.Латвія підтверджує свою рішучу підтримку суверенітету України та процесу реформ в Україні", - написав глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич.

Раніше повідомлялося, що посли країн "Великої сімки" назвали позачергові вибори у Верховну раду конкурентними і такими, які пройшли з дотриманням основних прав і свобод.

РБК-Україна писало, що спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер привітав народ України з "сильним голосуванням за реформи".