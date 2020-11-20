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Литва, Латвія і Естонія розширили санкційний список проти Білорусі

П'ятниця 20 листопада 2020 15:03
Литва, Латвія і Естонія розширили санкційний список проти Білорусі
Фото: прапори Латвія, Литва, Естонія (flickr.com/caseystafford)
Автор: РБК-Україна

Латвія, Литва і Естонія розширили санкційний список проти білоруських чиновників. В нього додали 28 осіб, яким заборонений в'їзд в країни Балтії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Естонії.

Список нараховує 156 прізвищ. У нього включені представники влади, які "зіграли ключову роль у фальсифікації результатів виборів в Білорусі і застосування насильства проти мирних демонстрантів".

В'їзд в країни Балтії їм заборонений до 30 серпня 2025 року.

"Враховуючи, що ситуація в Білорусі залишається дуже напруженою, і що влада надає все більше тиску на мирних протестувальників, ми не можемо спокійно спостерігати за подіями", - заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз розширить санкції проти Білорусі на компанії і підприємців, які підтримують режим Лукашенка.

Крім того, раніше Канада і Великобританія ввели санкції проти Лукашенка, його сина Віктора і ще дев'яти чиновників.

Додамо, що влада Білорусі підготували санкційний список проти ЄС.

Раніше повідомлялося, що Білорусь пригрозила Європейського союзу розривом дипломатичних відносин.

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