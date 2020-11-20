Литва, Латвія і Естонія розширили санкційний список проти Білорусі

Латвія, Литва і Естонія розширили санкційний список проти білоруських чиновників. В нього додали 28 осіб, яким заборонений в'їзд в країни Балтії.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Естонії.
Список нараховує 156 прізвищ. У нього включені представники влади, які "зіграли ключову роль у фальсифікації результатів виборів в Білорусі і застосування насильства проти мирних демонстрантів".
В'їзд в країни Балтії їм заборонений до 30 серпня 2025 року.
"Враховуючи, що ситуація в Білорусі залишається дуже напруженою, і що влада надає все більше тиску на мирних протестувальників, ми не можемо спокійно спостерігати за подіями", - заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз розширить санкції проти Білорусі на компанії і підприємців, які підтримують режим Лукашенка.
Крім того, раніше Канада і Великобританія ввели санкції проти Лукашенка, його сина Віктора і ще дев'яти чиновників.
Додамо, що влада Білорусі підготували санкційний список проти ЄС.
Раніше повідомлялося, що Білорусь пригрозила Європейського союзу розривом дипломатичних відносин.