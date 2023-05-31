Литва купить у Польщі зенітні комплекси Grom на понад 20 млн євро

Він повідомив про зустріч із віце-прем'єр-міністром, міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком у Варшаві, де відбулося IV засідання Ради глав Міноборони двох країн.

"Литва уклала угоду з Польщею про закупівлю зенітної зброї Grom на суму понад 20 млн євро", - йдеться у публікації Анушаускаса.

Під час зустрічі міноборони Литви наголосив, що на тлі повномасштабної військової агресії РФ проти України НАТО має продовжувати зміцнювати свою передову оборону, пише "Польське радіо".

"Довгострокове стримування Росії та реакція на агресію вимагають збільшення бойових можливостей на східному фланзі НАТО", - заявив він.

За словами Анушаускаса, зміцнення польських Збройних сил є прикладом для наслідування інших країн-союзників.

"На саміті у Вільнюсі ми прагнемо практичних рішень щодо посилення захисту східної частини НАТО та забезпечення надійної протиповітряної та протиракетної оборони в країнах Балтії", - зазначив литовський міністр.

Він також додав, що під час саміту НАТО у Вільнюсі, що відбудеться 11-12 липня, Литва вперше в історії забезпечить повну ППО.

Саміт НАТО у Вільнюсі

У липневому саміті Альянсу Україна хотіла б отримати політичне рішення про підтримку її вступу до НАТО, хоча країна розуміє, що стати повноцінним членом зможе лише після завершення бойових дій.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна не бачить і не хоче альтернативи членству в НАТО, тому очікує від саміту у Вільнюсі "графіка вступу", тобто чіткого алгоритму руху для вступу до Альянсу.

До того ж Україна хоче отримати гарантії безпеки від країн-членів НАТО, які жодним чином не можуть бути альтернативою членству.

Іноземні ЗМІ повідомляють, що країни Заходу хочуть запропонувати Україні модель гарантій безпеки на зразок тієї, яку має Ізраїль. Головним гарантом можуть стати США. За словами західних чиновників, така угода могла б змінити хід війни, а документ допоміг би просуватися Україні на шляху до НАТО.