Литва купит у Польши зенитные комплексы Grom более чем на 20 млн евро

Он сообщил о встрече с вице-премьер-министром, министром обороны Польши Мариушем Блащаком в Варшаве, где состоялось IV заседание Совета глав Минобороны двух стран.

"Литва заключила соглашение с Польшей о закупке зенитного оружия Grom на сумму более 20 млн. евро", - говорится в публикации Анушаускаса.

Во время встречи минобороны Литвы подчеркнул, что на фоне полномасштабной военной агрессии РФ против Украины НАТО должно продолжать укреплять свою передовую оборону, пишет "Польское радио".

"Долгосрочное сдерживание России и реакция на агрессию требуют увеличения боевых возможностей на восточном фланге НАТО", - заявил он.

По словам Анушаускаса, укрепление польских Вооруженных сил является примером для подражания другим странам-союзникам.

"На саммите в Вильнюсе мы стремимся к практическим решениям по усилению защиты восточной части НАТО и обеспечению надежной противовоздушной и противоракетной обороны в странах Балтии", - отметил литовский министр.

Он также добавил, что во время саммита НАТО в Вильнюсе, что состоится 11-12 июля, Литва впервые в истории обеспечит полную ПВО.

Саммит НАТО в Вильнюсе

На июльском саммите НАТО Украина хотела бы получить политическое решение о поддержке ее вступления в НАТО, хотя страна понимает, что стать полноценным членом сможет только после завершения боевых действий.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не видит и не хочет альтернативы членству в НАТО, поэтому ожидает от саммита в Вильнюсе "графика вступления", то есть четкого алгоритма движения для вступления в Альянс.

К тому же, Украина хочет получить гарантии безопасности от стран-член НАТО, которые никоим образом не могут быть альтернативой членству.

Иностранные СМИ сообщают, что страны Запада хотят предложить Украине модель гарантий безопасности на подобии Израиля. Главным гарантом могут стать США. По словам западных чиновников, такое соглашение могло бы изменить ход войны, а документ помог бы продвигаться Украине на пути к НАТО.