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Німеччина розмістить у Литві ЗРК Patriot для охорони саміту НАТО

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П'ятниця 26 травня 2023 21:49
Німеччина розмістить у Литві ЗРК Patriot для охорони саміту НАТО Ілюстративне фото: Німеччина розмістить у Литві ЗРК Patriot для охорони саміту НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччина перекине зі Словаччини до Литви свій зенітний ракетний комплекс Patriot. Система забезпечить захист саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Німеччини у Twitter.

У відомстві зазначили, що рішення про перекидання Patriot до Литви ухвалили на прохання Альянсу.

"Маючи різноманітні можливості, Бундесвер зробить значний внесок у забезпечення безпеки саміту НАТО. Це ще раз показує: ми гнучкі і коли ми вам потрібні, ви можете покластися на Німеччину в Альянсі. Разом з нашими союзниками ми демонструємо солідарність і єдність усередині та зовні", - зазначив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Варто зауважити, що рішення про розміщення німецької системи ППО Patriot у Словаччині було ухвалено після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Успіхи ППО Patriot в Україні

Зазначимо, що на озброєнні Україна також має зенітний ракетний комплекс Patriot. За допомогою такої техніки українські захисники вже збивають російські балістичні ракети та гіперзвукові ракети.

Зокрема, військові України вже змогли знищити сім гіперзвукових ракет "Кинжал".

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