Литва изменила название Грузии, следующая - Беларусь

Литва планирует изменить официальное название Беларуси. Литовское правительство уже изменило наименование Грузии на Сакартвело.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает Kauno Diena.

Глава литовского МИД обсудил данный вопрос в прошлую пятницу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

"Имя, которое мы называем нашим соседом, не должно свидетельствовать о понимании Беларуси как части России во время оккупации. Беларусь означает "Белая Россия", а не Россия, и это должно быть отражено в названии, которое мы используем", - сказал Ландсберг.

Он добавил, что данный вопрос Литва готова рассмотреть в случае поступления соответствующего запроса от Беларуси.

"Конечно, после получения запроса мы также попросим консультации лингвистов", - добавил министр.

Напомним, ранее Литва, совместно с Латвией и Эстонией, расширили санкционный список против белорусских чиновников. В него добавили 28 человек, которым запрещен въезд в страны Балтии.

При этом Александр Лукашенко, президентство которого не признал Европейский союз, заявил, что хочет неконфликтного диалога с другими странами.