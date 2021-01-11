ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Литва змінила назву Грузії, наступна - Білорусь

Автор: Игорь Литвиненко

Литва планує змінити офіційну назву Білорусі. Литовський уряд уже змінило найменування Грузії на Сакартвело.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габриэлюс Ландсбергіс, передає Kauno День.

Глава литовського МЗС обговорив це питання минулої п'ятниці з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановской.

"Ім'я, яке ми називаємо нашим сусідом, не повинно свідчити про розуміння Білорусі як частини Росії під час окупації. Білорусь означає "Біла Росія", а не Росія, і це повинно бути відображено в назві, яке ми використовуємо", - сказав Ландсберг.

Популярні новини

Він додав, що дане питання Литва готова розглянути в разі надходження відповідного запиту від Білорусі.

"Звичайно, після отримання запиту ми також попросимо консультації лінгвістів", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Литва, спільно з Латвією та Естонією, розширили санкційний список проти білоруських чиновників. В нього додали 28 осіб, яким заборонений в'їзд в країни Балтії.

При цьому Олександр Лукашенко, президентство якого не визнав Європейський союз, заявив, що хоче неконфліктного діалогу з іншими країнами.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЛитваБілорусьГрузія