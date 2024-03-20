Литва и ряд стран призвали ЕС ввести санкции на импорт зерна из России

Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии предложили Европейскому Союзу запретить импорт зерна из России и Белоруссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Как пояснил министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас, тех санкций ЕС против России, которые действуют сейчас, недостаточно. Именно поэтому требуются дополнительные меры по ограничению доступа российских товаров на рынок ЕС.

"Мы просим ЕК проанализировать возможность ограничения импорта в ЕС пищевых продуктов происхождением из России и Беларуси. Общим обращением четырех стран мы стремимся решить неотложную проблему, которая нас объединяет. Пока Россия ведет жестокую незаконную войну против Украины, ее зерно продолжает поступать на рынок ЕС " К примеру, в 2023 году ЕС импортировал 1,53 млн тонн российского зерна на 437,5 млн евро", - сказал он.

Известно, что министры подписали обращение и подчеркнули, что Россия использует доходы от экспорта зерна в ЕС для финансирования войны с Украиной.

"Как страны-члены ЕС мы считаем необходимым выполнить наше моральное обязательство прекратить любую торговую деятельность, которая может усилить поддерживающую ее способность России и Беларуси продолжать конфликт в Украине, особенно потому, что часть российского импорта может включать украденное зерно с оккупированных территорий Украины. Кроме того, российский импорт оказывает давление на внутренний рынок ЕС и напрямую конкурирует с продукцией фермеров ЕС", - говорится в обращении к ЕК.

Страны ЕС – за запрет импорта российского зерна

В конце февраля правительство Латвии запретило импорт зерна с территории России и требует от Европейского Союза такого же шага.

После этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости бороться с импортом российского зерна на европейский рынок.

Сейм Польши 8 марта поддержал постановление о санкциях против агропродукции с территории России и Беларуси и просит Еврокомиссию ввести санкции на импорт российской и белорусской продовольствия и сельскохозяйственной продукции в ЕС.

Представители большинства политических групп в Европарламенте высказались за санкции на аграрную продукцию из России и Белоруссии.

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