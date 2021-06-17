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Литва хочет отгородиться от Беларуси забором

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Литва, Четверг 17 июня 2021 11:33
Литва хочет отгородиться от Беларуси забором Фото: Литва хочет отгородиться от Беларуси забором (vgr.by)
Автор: Андрей Василюк

В Литве началась дискуссия по поводу сооружения забора на границе с Беларусью. На такой шаг власти страны хотят пойти из-за увеличившегося потока нелегальных мигрантов из Беларуси.

Об этом сказала министр внутренних дел Агне Билотайте, передает Delfi.

По словам министра, по этому вопросу проводят исследование, а такой забор может стоить 15 млн евро.

"Мы обсуждаем этот вопрос, проводим исследование возможности установки физического забора. И стоить он будет, видимо, 15 млн", - сказала министр.

Пресс-секретарь главы МВД Лина Лауринайтите-Григене сказала, что в ходе исследования рассматривают разные варианты - забор может быть и одиночным, и двойным, с колючей проволокой или сигнализацией.

Протяженность литовско-белорусской границы - 678,8 км. По словам Билотайте, из-за природного рельефа забор нельзя установить вдоль всей границы. Лауринайтите-Григене заметила, что сейчас забор установлен на 78 км границы с Беларусью. Еще около 92,5 км границы - это разного рода водоемы, где забор установить не получится, поэтому забор могут установить на участке 508 км.

"Если учесть рост цен на стройматериалы, то стоимость забора может быть еще выше", - сказала Лауринайтите-Григене. "Кроме того, вдоль забора надо интегрировать видеокамеры, датчики и т.д.", - добавила она.

По данным литовских пограничников, в этом году белорусско-литовскую границу нелегально перешли почти 400 мигрантов, в основном это граждане Ирака. Это в 5 раз больше, чем за весь 2020 год.

Напомним, в конце мая министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Александр Лукашенко угрожает его стране наркотиками и нелегальными мигрантами. Таким образом Лукашенко провоцирует дальнейшую эскалацию.

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