Литва хоче відгородитися від Білорусі парканом

У Литві почалася дискусія з приводу спорудження паркану на кордоні з Білоруссю. На такий крок влада країни хоче піти через збільшення потоку нелегальних мігрантів з Білорусі.

Про це сказала міністр внутрішніх справ Агне Білотайте, передає Delfi .

За словами міністра, з цього питання проводять дослідження, а такий паркан може коштувати 15 млн євро.

"Ми обговорюємо це питання, проводимо дослідження можливості установки фізичного паркану. І коштувати він буде, мабуть, 15 млн", - сказала міністр.

Прес-секретар глави МВС Ліна Лаурінайтіте-Грігене сказала, що в ході дослідження розглядають різні варіанти - паркан може бути й одиночним, і подвійним, з колючим дротом або сигналізацією.

Протяжність литовсько-білоруського кордону - 678,8 км. За словами Білотайте, через природний рельєф паркан не можна встановити вздовж усього кордону. Лаурінайтіте-Грігене відзначила, що зараз паркан встановлений на 78 км кордону з Білоруссю. Ще близько 92,5 км кордону - це різного роду водойми, де паркан встановити не вийде, тому паркан можуть встановити на ділянці 508 км.

"Якщо врахувати зростання цін на будматеріали, то вартість паркану може бути ще вище", - сказала Лаурінайтіте-Грігене. "Крім того, уздовж паркану треба інтегрувати відеокамери, датчики тощо", - додала вона.

За даними литовських прикордонників, цього року білорусько-литовський кордон нелегально перейшли майже 400 мігрантів, в основному це громадяни Іраку. Це в 5 разів більше, ніж за весь 2020 рік.