Литва хоче відгородитися від Білорусі парканом
У Литві почалася дискусія з приводу спорудження паркану на кордоні з Білоруссю. На такий крок влада країни хоче піти через збільшення потоку нелегальних мігрантів з Білорусі.
Про це сказала міністр внутрішніх справ Агне Білотайте, передає Delfi.
За словами міністра, з цього питання проводять дослідження, а такий паркан може коштувати 15 млн євро.
"Ми обговорюємо це питання, проводимо дослідження можливості установки фізичного паркану. І коштувати він буде, мабуть, 15 млн", - сказала міністр.
Прес-секретар глави МВС Ліна Лаурінайтіте-Грігене сказала, що в ході дослідження розглядають різні варіанти - паркан може бути й одиночним, і подвійним, з колючим дротом або сигналізацією.
Протяжність литовсько-білоруського кордону - 678,8 км. За словами Білотайте, через природний рельєф паркан не можна встановити вздовж усього кордону. Лаурінайтіте-Грігене відзначила, що зараз паркан встановлений на 78 км кордону з Білоруссю. Ще близько 92,5 км кордону - це різного роду водойми, де паркан встановити не вийде, тому паркан можуть встановити на ділянці 508 км.
"Якщо врахувати зростання цін на будматеріали, то вартість паркану може бути ще вище", - сказала Лаурінайтіте-Грігене. "Крім того, уздовж паркану треба інтегрувати відеокамери, датчики тощо", - додала вона.
За даними литовських прикордонників, цього року білорусько-литовський кордон нелегально перейшли майже 400 мігрантів, в основному це громадяни Іраку. Це в 5 разів більше, ніж за весь 2020 рік.
Нагадаємо, наприкінці травня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Олександр Лукашенко погрожує його країні наркотиками та нелегальними мігрантами. Таким чином Лукашенко провокує подальшу ескалацію.