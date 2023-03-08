Литва хочет отказаться от транспортировки грузов из РФ и Беларуси, но есть нюанс

Литва рассматривает вопрос о полном отказе от перевозки российских и белорусских грузов через свою территорию. Но такой шаг следует согласовать с ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра коммуникаций и транспорта Литвы Марюса Скуодиса, которое приводит Kauno diena.

"Для полного отказа от перевозки через Литву по железной дороге российских и белорусских грузов нам необходима поддержка широкой группы стран, прежде всего стран Балтии, а также поддержка на уровне Евросоюза", - сказал министр.

Это связано с тем, что за отказ Литвы от транспортировки таких грузов они могут быть приняты по железным дорогам соседних стран.

"Такие перевозки вместо нас могут осуществлять железные дороги других стран, поэтому при принятии решения необходимо предусматривать все его последствия", - добавил Скуодис.

Министр рассказал, что "Летувос гележинкеляй" с целью недопущения обхода западных санкций против России и Беларуси в последнее время существенно усилила контроль. В настоящее время продолжается не одно досудебное расследование и было задержано более двух десятков вагонов из-за обхода санкций.