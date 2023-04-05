Литва хоче стягнути з Білорусі 120 млн євро в суді ООН через кризу нелегальних мігрантів

Литва розраховує у Міжнародному суді ООН стягнути з Білорусі не менше 120 млн євро компенсації за кризу нелегальних мігрантів у 2021 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра юстиції Литви Евеліни Добровольської, яку приводить LRT.

"Литва проситиме відшкодування збитків. Ми зазнали його не лише при прийомі та утриманні мігрантів, а й при проведенні заходів щодо посилення охорони кордону", - сказала вона

Зазначається, що збитки сягнули не менше 120 млн евро. У середу уряд Литви підтримав пропозицію Мін'юсту звернутися до міжнародних судових інстанцій із претензіями до влади Білорусі. Литва має намір порушити питання у Міжнародному арбітражі або у Міжнародному суді ООН.

Міграційна криза на кордоні між Білоруссю та ЄС

Криза, ініційована 2021 року білоруською владою за підтримки РФ. Є елементом міграційної кризи в ЄС, викликаного організованим переміщенням мігрантів (з Іраку, Сирії, Ємену, Афганістану та Близького Сходу) через білорусько-польський, білорусько-литовський та білорусько-латвійський кордони.

Спеціалісти фіксували зниження активності мігрантів протягом 2022 року, та на початку 2023-го криза знову активізувалася.