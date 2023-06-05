Литва готує новий пакет військової допомоги для України

"Литва готує нову партію підтримки для України. Мільйони одиниць боєприпасів, антидрони... За два тижні, після зустрічі у форматі "Рамштайн", ми оголосимо більше інформації про підтримку бойових дій", - написав міністр.

Допомога Україні від Литви

Нагадаємо, нещодавно уряд Литви анонсовано новий пакет військової допомоги для Збройних сил України. Серед іншого, очікуються постачання безпілотників і боєприпасів.

Окрім того, у Литві закликали країни ЄС відмовитися від табу у постачанні зброї Україні.

Також уряд Литви закликав країни Євросоюзу закласти додаткову фінансову допомогу Україні під час перегляду багаторічного бюджету об'єднання.