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Литва готує новий пакет військової допомоги для України

Фото: Литва готує новий пакет військової допомоги для України (pixabay)
Автор: Тетяна Степанова

Литва готує новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть мільйони одиниць боєприпасів та антидрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

"Литва готує нову партію підтримки для України. Мільйони одиниць боєприпасів, антидрони... За два тижні, після зустрічі у форматі "Рамштайн", ми оголосимо більше інформації про підтримку бойових дій", - написав міністр.

Допомога Україні від Литви

Нагадаємо, нещодавно уряд Литви анонсовано новий пакет військової допомоги для Збройних сил України. Серед іншого, очікуються постачання безпілотників і боєприпасів.

Окрім того, у Литві закликали країни ЄС відмовитися від табу у постачанні зброї Україні.

Також уряд Литви закликав країни Євросоюзу закласти додаткову фінансову допомогу Україні під час перегляду багаторічного бюджету об'єднання.

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ЛитваВійськова допомога