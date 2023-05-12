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Прем'єр Литви закликала відмовитися від табу у постачанні зброї Україні

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П'ятниця 12 травня 2023 16:50
Прем'єр Литви закликала відмовитися від табу у постачанні зброї Україні Фото: Інгрід Шимоніте, прем’єр-міністр Литви (flickr Lietuvos Respublikos Seimas)
Автор: Іван Носальський

Союзникам України необхідно перестати думати про "червоні лінії" у питанні надання зброї для захисту від російського вторгнення.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT, про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

"Захищаючи свободу, ми не повинні думати про табу у справі військової допомоги", - наголосила глава литовського уряду.

За її словами, українським захисникам необхідно передати всю необхідну зброю, у тому числі винищувачі та ракетні системи великої дальності.

"Ми повинні допомогти Україні перемогти у війні. Це єдиний шлях до сталого миру, запобігання новій війні в Європі", - зазначила Шимоніте.

Нагадаємо, раніше в Пентагоні, виправдовуючи відмову передачі Україні винищувачів F-16, заявили, що бойові літаки посідають лише восьме місце у списку потреб ЗСУ.

Також ми писали, що, за словами прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, його країна обговорює передачу Україні винищувачів F-16.

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