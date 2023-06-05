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Литва готовит новый пакет военной помощи для Украины

Фото: Литва готовит новый пакет военной помощи для Украины (pixabay)
Автор: Татьяна Степанова

Литва готовит новый пакет военной помощи для Украины, в который войдут миллионы боеприпасов и антидроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

"Литва готовит новую партию поддержки для Украины. Миллионы единиц боеприпасов, антидроны... Через две недели, после встречи в формате "Рамштайн", мы объявим больше информации о поддержке боевых действий", - написал министр.

Помощь Украине от Литвы

Напомним, недавно правительство Литвы анонсировало новый пакет военной помощи для Вооруженных сил Украины. Среди прочего ожидаются поставки беспилотников и боеприпасов.

Кроме того, в Литве призвали страны ЕС отказаться от табу в поставке оружия Украине.

Также правительство Литвы призвало страны Евросоюза заложить дополнительную финансовую помощь Украине при пересмотре многолетнего бюджета объединения.

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