Литва готовит для Украины новую партию военной техники: список

Что готовит Литва для Украины:

20 бронетранспортеров М113;

10 военных грузовиков;

10 внедорожников для разминирования.

"Мы передаем бронетранспортеры, 200 из которых были переданы Украине США. Мы также отправляем грузовики и внедорожники, в которых нуждается Украина. Наша скоординированная поддержка и поддержка наших союзников имеет решающее значение для победы Украины и, после победы, для защиты ее суверенитета",- заявил министр обороны Арвидас Анушаускас.

Также Литва проводит обучение для наших бойцов по использованию западного оружия. Уже в конце апреля завершился первый курс, во время которого были подготовлены 20 инструкторов по противотанковым системам.