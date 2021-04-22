UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Литва допускает высылку российских дипломатов вслед за Чехией

Автор: Анастасия Рокитна

Литва допускает возможность высылки российских дипломатов. Это планируют сделать в поддержку Чехии.

Об этом заявила главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите, сообщает Respublika.

По словам помощника президента Литвы, сейчас обсуждается "по дипломатическим каналам, как лучше всего выразить солидарность вместе". Рассматривают возможность высылки дипломатов РФ.

"Президент (Литвы Гитанас Науседа, - ред.) полностью поддерживает усилия Чешской Республики по сокращению присутствия иностранной военной разведки на территории страны-члена НАТО, а также выражает солидарность с действиями чешского правительства", - заявила она.

Напомним, Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства, заявив, что расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

Чешская Республика заявила 18 апреля, что проинформировала союзников по НАТО и Европейскому союзу о причастности России к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, и этот вопрос был рассмотрен на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЛитваЧехияРоссийская Федерация
Читайте также
Россия не получит воду для Крыма даже в силовой способ, - Резников
Летом состоится саммит НАТО. Среди главных тем - российская агрессия
Прогноз погоды